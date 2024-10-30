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Эксперт о правильной парковке: почему стоит заезжать задом

1:05
Авто

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий объяснил, почему на перпендикулярную парковку стоит заезжать задним ходом.

Эксперт о правильной парковке: почему стоит заезжать задом
Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0

Эксперт отметил, что выезд с парковочного места, когда автомобиль направлен передом, позволяет лучше видеть приближающиеся автомобили и пешеходов, что снижает риск аварий. Поэтому рекомендуется сначала парковаться задним ходом, чтобы при выезде контролировать движение.

По словам Стрельбицкого, перпендикулярную парковку можно выполнять под углом 90 и 45 градусов (елочкой).

Парковка задним ходом также обладает преимуществом в маневренности: передние колеса большинства машин позволяют легче отклонять автомобиль относительно задней оси, что делает процесс более удобным и быстрым. Недостаток такого метода — необходимость уметь пользоваться зеркалами, однако современные автомобили оснащены многочисленными электронными помощниками: парктрониками, камерами кругового обзора и автопарковщиком.

Уточнения

Парко́вка  — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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