Какие регионы предлагают самые доступные цены на ОСАГО

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Средняя стоимость полиса ОСАГО в России за период с января по сентябрь 2024 года снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 7 215 рублей, сообщают эксперты.

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Аналитики отметили, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года средняя стоимость полиса ОСАГО составляла 7 532 рубля. В Москве за три квартала 2024 года средняя стоимость ОСАГО снизилась на 12% и составила 10 185 рублей, а в Московской области — на 11%, до 9 361 рубля. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость полиса уменьшилась на 14% и 4% соответственно, до 9 771 и 7 749 рублей.

Согласно данным "Финуслуги", самой высокой средней стоимостью ОСАГО отличается Москва, далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. Среди регионов с высокой стоимостью полиса также выделяются Татарстан (9 052 рубля), Новосибирская область (8 821 рубль), Мурманская область (8 814 рублей), Хабаровский край (8 767 рублей) и Челябинская область (8 744 рубля).

Наиболее доступное ОСАГО в Забайкальском крае (5 142 рубля), Белгородской области (5 416 рублей), Костромской области (5 425 рублей) и Орловской области (5 453 рубля).

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе.

