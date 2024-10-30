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Российский авторынок: выручка выросла, а прибыль снизилась

1:54
Авто

Суммарная выручка российских автозаводов и представительств в 2023 году превысила 1,82 трлн рублей, что на 46% больше по сравнению с 2022 годом. При этом совокупная чистая прибыль сократилась до 38 млрд рублей, снизившись с более чем 53 млрд рублей годом ранее. Лидерами по выручке стали компании Chery, Haval и Geely.

Российский авторынок: выручка выросла, а прибыль снизилась
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Представительство "Чери Автомобили Рус" увеличило оборот по сравнению с 2022 годом в 3,8 раза, достигнув 556,2 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 34,7 млрд рублей, что на 16,5% выше по сравнению с прошлым годом. "Хавейл Мотор Рус" заработала 322,9 млрд рублей, а "Джили-Моторс" — 199,6 млрд рублей.

По данным "АвтоБизнесРевю", компания "АвтоВАЗ" перестала публиковать свои финансовые отчеты. Аналитики предполагают, что её оборот увеличился по сравнению с 2022 годом, когда он составлял 170 млрд рублей.

В список крупнейших дистрибьюторов по выручке за 2023 год вошли также "ФАВ-Восточная Европа" (137,2 млрд рублей), "Чанъань Моторс Рус" (124,5 млрд рублей), "Москвич" (59,17 млрд рублей), "Джетур Мотор Рус" (34 млрд рублей), "Фотон Мотор" (32,6 млрд рублей) и "Моторинвест" (29,7 млрд рублей).

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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