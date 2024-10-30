Законопроект о скидках на штрафы за парковку — что нужно знать

1:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий 50-процентную скидку на штрафы за неоплату парковки. Правительство РФ в отзыве на документ рекомендовало доработать его, хотя концептуально поддерживает идею скидки.

Фото: PublicDomainPictures.net by Alex Borland, CC0

Сейчас скидка в 50% действует для нарушений Правил дорожного движения на федеральном уровне, но не распространяется на штрафы за неоплату платных парковок. Парковочные тарифы регулируются региональными властями, и новый законопроект предлагает предоставить им возможность самим решать, вводить ли аналогичную скидку.

Авторы законопроекта отмечают, что автомобилистам трудно понять разницу между штрафами за нарушения ПДД и штрафами за неоплаченную парковку. Введение скидки, по их мнению, будет стимулировать своевременную оплату штрафов и снизит нагрузку на суды.

В Москве штраф за неоплату парковки составляет 5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге и Краснодаре — 3 тыс. рублей, в других городах — от 1 до 2,5 тыс. рублей.

Правительство указало, что законопроект не учитывает системности, охватывая лишь одно из региональных административных правонарушений. Также рекомендовано уточнить мнение региональных властей. Издание предполагает, что доработка законопроекта возможна ко второму чтению.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации.

