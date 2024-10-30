Владение LADA Vesta: сколько это стоит за пять лет

Стоимость владения российским седаном LADA Vesta за пять лет составит 1,61 млн рублей сообщают автоэксперты со ссылкой на маркетинговое агентство НАПИ.
Под стоимостью владения понимается общая сумма затрат, связанных с эксплуатацией и содержанием автомобиля, включая его потерю в стоимости за данный период. В эту сумму входят расходы на страхование (ОСАГО и каско), покупку и замену шин, топливо, техническое обслуживание, ремонт, налоги и сборы.
Агентство НАПИ сообщает, что ежегодные расходы на владение LADA Vesta составляют 322,3 тысячи рублей (или 26,8 тысяч рублей в месяц). В пересчете на километр эта стоимость составляет 21,48 рублей. Наибольшую часть затрат составляет снижение стоимости автомобиля, которое за пять лет оценивается в 665 тысяч рублей.
Расчеты проводились для Москвы с учетом пробега в 15 тысяч километров в год, а анализировалась стоимость для модели LADA Vesta в комплектации Comfort'24 с АКПП, стоимостью 1 575 000 рублей по данным прайс-листа производителя.
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.