Владение LADA Vesta: сколько это стоит за пять лет

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Стоимость владения российским седаном LADA Vesta за пять лет составит 1,61 млн рублей сообщают автоэксперты со ссылкой на маркетинговое агентство НАПИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Под стоимостью владения понимается общая сумма затрат, связанных с эксплуатацией и содержанием автомобиля, включая его потерю в стоимости за данный период. В эту сумму входят расходы на страхование (ОСАГО и каско), покупку и замену шин, топливо, техническое обслуживание, ремонт, налоги и сборы.

Агентство НАПИ сообщает, что ежегодные расходы на владение LADA Vesta составляют 322,3 тысячи рублей (или 26,8 тысяч рублей в месяц). В пересчете на километр эта стоимость составляет 21,48 рублей. Наибольшую часть затрат составляет снижение стоимости автомобиля, которое за пять лет оценивается в 665 тысяч рублей.

Расчеты проводились для Москвы с учетом пробега в 15 тысяч километров в год, а анализировалась стоимость для модели LADA Vesta в комплектации Comfort'24 с АКПП, стоимостью 1 575 000 рублей по данным прайс-листа производителя.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

