Ремонт авто стал дороже на треть: почему цены продолжают расти

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Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей в России за девять месяцев 2024 года вырос до 10 тыс. рублей, что на 31% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщила сеть автосервисов Fit Service "Газете.Ru". Директор сети Татьяна Овчинникова объяснила подорожание существенной инфляцией и ростом стоимости нормо-часа работников СТО, которая с января выросла на 16%.

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По словам Овчинниковой, повышение цен стало необходимым в условиях кадрового дефицита. Повышение зарплат работников усилило общую ценность кадров, что отразилось на стоимости услуг для конечного клиента.

В этом году автовладельцы стали внимательнее подходить к тратам на машины: приоритетом стало продление срока службы автомобилей. В итоге востребованы более сложные и трудоёмкие работы по восстановлению авто.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.

