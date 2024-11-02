Названы самые популярные автомобили в России мощнее 250 лошадиных сил

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Эксперты "Авто.ру Бизнес" провели исследование автомобильного рынка России и выяснили, где чаще всего продаются автомобили с двигателями мощнее 250 л. с., а также какие модели в этом сегменте наиболее популярны.

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Согласно результатам исследования, Москва и Московская область лидируют по предложениям машин с мощностью свыше 250 л. с., занимая 10% от общего числа. За ними следуют Краснодарский и Ставропольский края (8%), а также Красноярский край и Тюменская область с 7%. Санкт-Петербург и Ленобласть предоставляют 4% мощных предложений.

Новые автомобили с двигателями более 250 л. с. наиболее доступны в Москве и Ставропольском крае (по 9%), а среди подержанных машин таких моделей больше всего в Новосибирской области (16%).

В 2024 году китайский внедорожник Tank 500 стал самым популярным среди новых мощных автомобилей, предлагаясь в среднем за 6 722 826 рублей. Далее следует BMW X5, потеснивший Toyota Land Cruiser 300.

Оба последних с начала года подорожали на 14%, с 14,7 млн руб. до 16,9 млн руб. для BMW и с 14 млн руб. до 16 млн руб. для Land Cruiser.

На вторичном рынке лидирует BMW X5 со средней ценой 6 394 163 рубля, что на 3,2% выше январской. За ним следует Mercedes-Benz S-Class, подорожавший на 10%, и BMW X6, потерявший в цене 12%. Самый мощный автомобиль в этом году — Koenigsegg Gemera с мощностью 2300 л. с., стоимостью 39 999 000 рублей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

