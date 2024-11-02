Рейтинг автомобилей, которые чаще всего отправляются в утиль после аварии

Специалисты "АльфаСтрахование" проанализировали страховые случаи по полисам каско за первое полугодие 2024 года и установили, что чаще всего до состояния, не подлежащего восстановлению, разбиваются автомобили BMW 5-й серии. Это значит, что на восстановление этой модели невозможно выделить достаточные средства по страховому договору.
Статистика компании показывает, что на втором месте по частоте подобных инцидентов оказалась Audi Q3 (2% случаев), за ней следует Kia Optima с показателем 1,5%.
Компания также представила рейтинг из десяти моделей, чаще всего попадающих в ДТП с полным уничтожением:
Зачастую страховые компании устанавливают максимальный лимит выплат по каско, ориентируясь на оценку экспертов. Если стоимость восстановления превышает 75% от страховой суммы, автомобиль признается уничтоженным.
Таким образом, даже незначительное повреждение, например, крыла, может считаться "тотальным", если расходы на ремонт превышают три четверти стоимости страхового покрытия. В сложных ситуациях рекомендуется обратиться к профессиональным юристам для решения вопроса о возмещении.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.