Рейтинг автомобилей, которые чаще всего отправляются в утиль после аварии

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Специалисты "АльфаСтрахование" проанализировали страховые случаи по полисам каско за первое полугодие 2024 года и установили, что чаще всего до состояния, не подлежащего восстановлению, разбиваются автомобили BMW 5-й серии. Это значит, что на восстановление этой модели невозможно выделить достаточные средства по страховому договору.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Статистика компании показывает, что на втором месте по частоте подобных инцидентов оказалась Audi Q3 (2% случаев), за ней следует Kia Optima с показателем 1,5%.

Компания также представила рейтинг из десяти моделей, чаще всего попадающих в ДТП с полным уничтожением:

BMW 5-й серии — 2,32%

Audi Q3 — 2,04%

Kia Optima — 1,52%

Chery Tiggo — 1,36%

Mercedes E-класса — 1,24%

Infiniti QX — 1,22%

BMW X4 — 1,18%

Volkswagen Polo — 1,1%

Mercedes GLE-класса — 1,02%

Toyota Corolla — 0,97%.

Зачастую страховые компании устанавливают максимальный лимит выплат по каско, ориентируясь на оценку экспертов. Если стоимость восстановления превышает 75% от страховой суммы, автомобиль признается уничтоженным.

Таким образом, даже незначительное повреждение, например, крыла, может считаться "тотальным", если расходы на ремонт превышают три четверти стоимости страхового покрытия. В сложных ситуациях рекомендуется обратиться к профессиональным юристам для решения вопроса о возмещении.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

