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Автоэксперт напомнил правила безопасного вождения зимой

1:33
Авто

Зимой водителям особенно важно соблюдать осторожность на заснеженных дорогах, напоминает руководитель образовательной траектории цифровой автошколы "Баранка" Дмитрий Сапцов. Он подчеркивает: лучше предотвращать нештатные ситуации, чем реагировать на них в экстренных случаях.

Автоэксперт напомнил правила безопасного вождения зимой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основные рекомендации по безопасному вождению зимой

Снижение скорости и увеличение дистанции

Зимой требуется более плавное и аккуратное вождение, чтобы избежать потери сцепления на обледенелых участках. Сапцов рекомендует объезжать потенциально опасные зоны и держать дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Поддержание видимости

В условиях зимнего вождения важно своевременно менять стеклоочистители и иметь запас незамерзающей жидкости. Чистые фары и задние фонари помогут сделать автомобиль более заметным на дороге.

Предосторожность на обледенелых участках

Зимние дороги могут внезапно покрываться льдом, что увеличивает риск потери контроля над автомобилем. Важно избегать высоких скоростей, которые могут стать причиной аварий.

Физическая готовность водителя

Эксперт призывает избегать вождения при усталости, недосыпе или простуде. Личное состояние водителя играет не меньшую роль в безопасности на дороге, чем соблюдение правил.

Эти советы помогают водителям оставаться в безопасности и готовыми к управлению автомобилем в сложных зимних условиях.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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