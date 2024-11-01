В ГАИ рассказали, можно ли стоять на островке безопасности

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Многие автовладельцы ошибочно считают, что штраф за остановку на "островке безопасности" неправомерен. Однако, как пояснил инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru, санкции накладываются не только за стоянку на этих участках, но и за движение по ним.

Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, CC BY-SA 4.0

Когда грозит штраф за нахождение на "островке безопасности"?

Штрафы за остановку или движение на "островках безопасности" предусмотрены в двух ситуациях:

Парковка на пешеходном "островке" : такие зоны находятся на пешеходных переходах и служат для безопасного ожидания сигнала светофора. Парковка на таких "островках" является грубым нарушением ПДД и наказывается по статье 12.19 КоАП, с возможным штрафом до 1000 рублей и эвакуацией автомобиля.

: такие зоны находятся на пешеходных переходах и служат для безопасного ожидания сигнала светофора. Парковка на таких "островках" является грубым нарушением ПДД и наказывается по статье 12.19 КоАП, с возможным штрафом до 1000 рублей и эвакуацией автомобиля. Остановка на "островке" на перекрёстке: здесь эвакуация запрещена, и водитель может получить штраф в размере 500 рублей по той же статье.

На съездах и магистральных развязках

Особую сложность представляет остановка на "островке безопасности" в местах слияния и разделения транспортных потоков, расположенных вне перекрёстков. Такие зоны находятся на съездах к крупным магистралям. На этих участках штрафы налагаются как за стоянку, так и за движение по "островкам".

В Москве камеры фиксируют такие нарушения, распознавая пересечение разметки. Согласно статье 12.16 КоАП, это нарушение влечет за собой штраф в размере 500 рублей.

Эти правила подчеркивают важность соблюдения ПДД и разметки для безопасности дорожного движения и порядка на дорогах.

Уточнения

Островок безопасности — техническое средство организации дорожного движения, разделяющее полосы движения (в том числе полосы для велосипедистов).

