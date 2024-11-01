В ГАИ рассказали, можно ли стоять на островке безопасности

Многие автовладельцы ошибочно считают, что штраф за остановку на "островке безопасности" неправомерен. Однако, как пояснил инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru, санкции накладываются не только за стоянку на этих участках, но и за движение по ним.
Штрафы за остановку или движение на "островках безопасности" предусмотрены в двух ситуациях:
Особую сложность представляет остановка на "островке безопасности" в местах слияния и разделения транспортных потоков, расположенных вне перекрёстков. Такие зоны находятся на съездах к крупным магистралям. На этих участках штрафы налагаются как за стоянку, так и за движение по "островкам".
В Москве камеры фиксируют такие нарушения, распознавая пересечение разметки. Согласно статье 12.16 КоАП, это нарушение влечет за собой штраф в размере 500 рублей.
Эти правила подчеркивают важность соблюдения ПДД и разметки для безопасности дорожного движения и порядка на дорогах.
Островок безопасности — техническое средство организации дорожного движения, разделяющее полосы движения (в том числе полосы для велосипедистов).
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