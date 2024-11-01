Названы пять самых распространённых ошибок при смене шин

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Автоэксперт Алексей Стасюк рассказал о пяти наиболее распространённых ошибках, которые автовладельцы допускают при самостоятельной смене шин, и дал рекомендации, как их избежать, чтобы не подвергать себя и автомобиль рискам.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Основные ошибки при замене шин и как их избежать

1. Неправильный выбор инструментов и места

Многие пытаются обойтись подручными средствами, используя штатный домкрат и игнорируя противооткатные упоры, что крайне опасно. Стасюк рекомендует выбирать ровную твёрдую поверхность, надёжный гидравлический домкрат и обязательно использовать упоры, чтобы предотвратить случайное скатывание автомобиля.

2. Ослабление болтов после подъёма автомобиля

Важно соблюдать порядок: сначала ослабьте болты, затем поднимите машину, снимите колесо и уже после установки новой шины окончательно затяните болты. Это предотвратит дополнительную нагрузку на вывешенное колесо.

3. Игнорирование состояния шин и маркировки

Перед установкой шины проверьте их на повреждения и правильно разместите, обращая внимание на маркировку (например, направление вращения и сторону установки). Игнорирование этих отметок ухудшает управляемость и приводит к преждевременному износу шин.

4. Пренебрежение балансировкой

Даже если шины были в сборе с дисками, рекомендуется провести балансировку, так как за время хранения грузики могут сместиться или отпасть, что вызовет дисбаланс.

5. Чрезмерное затягивание болтов

Слишком сильное затягивание может повредить резьбу и привести к дорогостоящему ремонту. Болты нужно затягивать равномерно и с усилием, рекомендованным производителем.

Эти советы помогут автовладельцам избежать ошибок и обеспечить безопасную эксплуатацию автомобиля после смены шин.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

