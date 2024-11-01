ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью

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Многие автовладельцы считают, что наличие зимних шин автоматически избавит их от претензий со стороны инспекторов ГАИ. Однако, как отмечает инспектор в интервью порталу njcar.ru, это может быть заблуждением. Осенью штраф за неправильно подобранные шины можно получить довольно легко, особенно если автовладелец пытается сэкономить на комплекте резины.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Часто водители обнаруживают, что не все зимние шины пригодны для использования: на переднеприводных автомобилях износ передних шин происходит быстрее.

Чтобы сэкономить, некоторые решают заменить только пару сильно изношенных колес. В результате на одной оси могут оказаться шипованные шины, а на другой — нешипованные, приобретённые по скидке. Однако ПДД требуют, чтобы все шины на автомобиле были либо шипованными, либо нешипованными.

За несоответствующую комбинацию предусмотрен штраф до 500 рублей, а также предписание на устранение нарушения. Если повторно водитель будет остановлен с нарушением, его автомобиль могут снять с регистрации.

Также распространена ситуация, когда владелец решает "дотянуть" до конца сезона на шинах с изношенным протектором. Здесь важно помнить, что минимальная глубина протектора для зимней резины должна быть не менее 4 мм, а не 2 мм, как для летней. При несоблюдении этого правила штраф составит 500 рублей.

Любители тюнинга, устанавливающие шины, превышающие рекомендованный размер, также могут быть оштрафованы по статье 12.5 КоАП РФ на сумму до 500 рублей.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

