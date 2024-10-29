Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки

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Многие опытные водители и мотористы считают, что периодическая езда на высоких оборотах полезна для двигателя внутреннего сгорания (ДВС), помогая избавиться от шлама и других отложений. Специалисты утверждают, что после такой "прочистки" мотор становится более отзывчивым на педаль газа и лучше работает на низких оборотах. Автоэксперт выяснил, действительно ли такой метод эффективен и какие обороты безопасно поддерживать для очистки мотора.

Фото: Wikipedia by メルビル, CC BY-SA 4.0

Почему полезно повышать обороты двигателя

Большинство водителей предпочитают ездить на низких оборотах — часто не выше 3 тыс., поскольку это экономичнее и обеспечивает достаточную тягу для городских условий. Однако водители нередко избегают повышенных оборотов, опасаясь перегрузок и преждевременного износа. На самом деле, длительная езда на низких оборотах может принести больше вреда, так как способствует накоплению трудноудаляемых отложений. Самый простой способ избавиться от них — периодически "прожаривать" двигатель, то есть ездить на повышенных оборотах.

Какие обороты поддерживать для очистки мотора

Для прочистки маслоканалов и других элементов мотора рекомендуется разгонять обороты до 4-6 тысяч, в зависимости от характеристик двигателя и уровня красной зоны. При этом температура в камере сгорания достигает оптимального уровня, и шлам начинает отслаиваться и выводиться через выхлопную систему. Эту процедуру рекомендуется выполнять каждые 100-150 км пробега в течение 3-5 минут, совмещая её с поездками по загородным трассам. На автомобилях с автоматической коробкой передач для поддержания высоких оборотов можно включить спортивный режим или пониженную передачу в ручном режиме.

О чем следует помнить

Регулярная езда на низких оборотах, как и постоянные высокие обороты, негативно влияют на ресурс двигателя. Постоянное "газ в пол" приводит к усиленной работе масляного насоса, что со временем может вызвать масляное голодание и ускоренный износ двигателя. Поэтому важно соблюдать умеренность и избегать крайностей.

Уточнения

Шлам — тонко измельчённое сырье или отходы при инженерной разработке горного продукта, составляющие пылевые и мельчайшие его части, получаемые специально в различных размалывающих аппаратах или в виде осадка при промывке какого-либо рудного материала.



