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Как ухаживать за двигателем: когда промывка действительно необходима

3:00
Авто

Во время эксплуатации двигателя внутреннего сгорания (ДВС) внутри могут накапливаться нагар, налет и отложения. Эти загрязнения ухудшают смазку и нарушают терморегуляцию, что может привести к быстрому износу деталей и локальному перегреву сильно нагруженных компонентов. Скорость и количество образующихся загрязнений зависят от режима работы двигателя, качества моторного масла и регулярности его замены.

Как ухаживать за двигателем: когда промывка действительно необходима
Фото: freepik.com by standret, PDM

Замена масла — ключевая процедура, поддерживающая двигатель в хорошем состоянии. Использование высококачественного масла и соблюдение регламентов обслуживания помогут сохранить мотор в порядке, так как качественные лубриканты содержат необходимые присадки, включая моющие. Однако в некоторых случаях перед заменой масла рекомендуется промывка двигателя. В этом материале мы расскажем, когда стоит проводить промывку и на что обратить внимание при её выполнении.

Промывка двигателя — это процедура очистки внутренних деталей от загрязнений, шламов и отложений, которые появляются в процессе работы. Для промывки применяются специальные составы, которые вводятся в масляную систему перед заменой масла. Эти составы помогают размягчить и удалить накопившиеся отложения, очищая внутренние поверхности двигателя.

Когда необходима промывка двигателя:

  1. При переходе на другое масло или вязкость. Если вы планируете сменить тип масла (например, с полусинтетического на синтетическое) или изменить его вязкость, промывка поможет удалить остатки старого масла, которые могут негативно взаимодействовать с новым продуктом.
  2. После использования некачественного масла. Если ранее в двигатель заливалось неподходящее или низкокачественное масло, это могло вызвать образование отложений. Промывка поможет устранить их.
  3. При признаках загрязнения двигателя. Если двигатель стал работать менее эффективно или появились признаки загрязнений, промывка может решить эти проблемы. Количество отложений можно частично оценить, заглянув под крышку маслозаливной горловины.
  4. Эксплуатация в тяжелых условиях. Постоянные поездки в пробках, работа на высоких оборотах или частые короткие поездки ускоряют образование загрязнений.
  5. После длительного простоя автомобиля. Долгое время простоя может ухудшить свойства масла и вызвать образование осадков в двигателе.

Промывка двигателя — это полезная процедура, которая может улучшить его состояние и продлить срок службы. Однако, если автомобиль обслуживается регулярно и эксплуатируется в нормальных условиях, промывка может не понадобиться. В любом случае, своевременная замена масла и регулярный уход за двигателем — залог его долгой и надёжной работы.

Уточнения

Нагар — окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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