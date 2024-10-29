Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый юный гроссмейстер России оценил свой рекорд и поделился впечатлениями
Почему кошки бодаются, трутся и лижут хозяев: признаки благодарности
Определён лучший футбольный клуб года
Осенняя Турция стала фаворитом у россиян
Как нейтрализовать кислую почву с помощью хозяйственного мыла
Какие продукты помогут восполнить дефицит витамина D
Стюардесса раскрыла, где в самолёте больше всего микробов
Старших по дому захотели освободить от уплаты НДФЛ
Модные секреты: леггинсы и гетры для холодной погоды

Почему китайские авто имеют репутацию менее надёжных

1:59
Авто

Срок службы китайских автомобилей в среднем меньше, чем у машин европейских или корейских марок, но не все модели из Китая заслужили репутацию ненадёжных, отмечает "Ъ FM".

Почему китайские авто имеют репутацию менее надёжных
Фото: wikimedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков заявил, что в такси часто используются одни и те же модели с одинаковыми двигателями и КПП. По его словам, качество китайских автомобилей оставляет желать лучшего, и они не могут конкурировать по долговечности с корейскими и европейскими машинами. Попков также отметил, что цены на китайские автомобили завышены, а гарантийное обслуживание и наличие запчастей вызывают проблемы.

В то же время, владелец московского таксопарка Сергей Трифонов считает, что надёжность китайских авто зависит от конкретной модели. Он рассказал, что использует Jaecoo J7, который прошёл 50 тыс. км без каких-либо нареканий, и до сих пор не потребовалась замена тормозных колодок. Хотя некоторые владельцы жалуются на поломки электроники у Jaecoo при пробеге в 100 тыс. км, Трифонов отметил, что такие проблемы встречаются и у японских автомобилей. В качестве примера он привёл Nissan, на котором пришлось менять КПП после 20 тыс. км пробега.

Проблема ремонта китайских автомобилей остаётся актуальной. По словам владельца сервиса "Евроавто" Романа Гуляева, китайские запчасти часто не каталогизированы, а сроки поставок могут быть длительными. Существует риск получить поддельные детали. Гуляев отметил, что даже оригинальные запчасти могут отличаться друг от друга, несмотря на одинаковые номера.

Кроме того, Гуляев подчеркнул, что культура сервисного обслуживания у китайских производителей только начинает формироваться.

Уточнения

Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Наука и техника
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика? Юрий Бочаров Тонкодисперсная пыль угрожает здоровью мозга и вызывает деменцию Игорь Буккер Вездеход Пластун. Российский универсальный боец для сложных условий Дмитрий Плотников
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
Кофе и здоровье: сколько чашек — безопасный максимум
Как зарабатывать на недвижимости: 3 способа
Садальский дал совет по поиску потерянных денег: не появляются из ниоткуда
Эксперты назвали самые популярные новостройки в Петербурге
Что нужно проверить в автомобиле перед зимой
Россиянам рассказали о ценах на недвижимость в начале 2025 года
Бархатный сезон с горечью: москвичка выразила недовольство отдыхом в Абхазии
Плохой сон в 40 лет способствуют ускоренному старению мозга
Ошибки дачников: где сажать малину категорически запрещено
Власти Финляндии арестовали российскую недвижимость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.