Почему китайские авто имеют репутацию менее надёжных

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Срок службы китайских автомобилей в среднем меньше, чем у машин европейских или корейских марок, но не все модели из Китая заслужили репутацию ненадёжных, отмечает "Ъ FM".

Фото: wikimedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков заявил, что в такси часто используются одни и те же модели с одинаковыми двигателями и КПП. По его словам, качество китайских автомобилей оставляет желать лучшего, и они не могут конкурировать по долговечности с корейскими и европейскими машинами. Попков также отметил, что цены на китайские автомобили завышены, а гарантийное обслуживание и наличие запчастей вызывают проблемы.

В то же время, владелец московского таксопарка Сергей Трифонов считает, что надёжность китайских авто зависит от конкретной модели. Он рассказал, что использует Jaecoo J7, который прошёл 50 тыс. км без каких-либо нареканий, и до сих пор не потребовалась замена тормозных колодок. Хотя некоторые владельцы жалуются на поломки электроники у Jaecoo при пробеге в 100 тыс. км, Трифонов отметил, что такие проблемы встречаются и у японских автомобилей. В качестве примера он привёл Nissan, на котором пришлось менять КПП после 20 тыс. км пробега.

Проблема ремонта китайских автомобилей остаётся актуальной. По словам владельца сервиса "Евроавто" Романа Гуляева, китайские запчасти часто не каталогизированы, а сроки поставок могут быть длительными. Существует риск получить поддельные детали. Гуляев отметил, что даже оригинальные запчасти могут отличаться друг от друга, несмотря на одинаковые номера.

Кроме того, Гуляев подчеркнул, что культура сервисного обслуживания у китайских производителей только начинает формироваться.

Уточнения

Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



