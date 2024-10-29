Что нужно проверить в автомобиле перед зимой

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При подготовке автомобиля к зиме важно провести несколько проверок. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.

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Эксперт рекомендует начать с замены жидкости в бачке стеклоомывателя на зимнюю. Даже при относительно теплой погоде ночные заморозки могут привести к замерзанию летней жидкости, поэтому экономить на этом не стоит.

Также стоит заменить щетки стеклоочистителя, если они износились, чтобы обеспечить качественную очистку стекол. Помимо этого, необходимо заменить воздушный и салонный фильтры.

Специалист советует обработать замки дверей специальными смазками, чтобы предотвратить их замерзание.

Не забудьте проверить уровень масла и состояние антифриза, а также обратить внимание на аккумулятор, который зимой подвергается большим нагрузкам. Кроме того, важно проверить тормоза, так как тормозная жидкость может накапливать влагу, заключил Васильев.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость— жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля.

