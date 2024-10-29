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Как правильно оформить ДТП: распространённые ошибки водителей

1:26
Авто

Одни из самых частых ошибок водителей при оформлении ДТП — это использование "Европротокола" с ограниченной выплатой, подписание некорректной схемы аварии и фиксация только внешних повреждений авто. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Как правильно оформить ДТП: распространённые ошибки водителей
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

По его словам, при оформлении ДТП по "Европротоколу" без участия сотрудников ГАИ лимит выплаты составляет 100 тыс. рублей. Обычно ущерб превышает эту сумму, и для взыскания дополнительных средств придётся обращаться в суд к виновнику аварии.

Если в оформлении участвуют инспекторы ГАИ, важно тщательно проверять схему ДТП, чтобы убедиться, что она правильно отражает положение автомобилей до и после столкновения, следы торможения и другие важные детали. Если инспекторы не учли возражения водителя, их следует обязательно указать при подписании схемы, отметил юрист.

Воропаев также подчеркнул, что при подаче заявления в страховую по ОСАГО через мобильное приложение многие водители фотографируют только внешние повреждения автомобиля. На основе этих снимков выплачивается компенсация, что может привести к неполной оценке ущерба.

Чтобы учесть скрытые повреждения, необходимо требовать от страховой независимую экспертизу, чтобы провести их оценку, заключил автоюрист.

Уточнения

Европротоко́л — упрощённая схема оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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