Как правильно оформить ДТП: распространённые ошибки водителей

Одни из самых частых ошибок водителей при оформлении ДТП — это использование "Европротокола" с ограниченной выплатой, подписание некорректной схемы аварии и фиксация только внешних повреждений авто. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.
По его словам, при оформлении ДТП по "Европротоколу" без участия сотрудников ГАИ лимит выплаты составляет 100 тыс. рублей. Обычно ущерб превышает эту сумму, и для взыскания дополнительных средств придётся обращаться в суд к виновнику аварии.
Если в оформлении участвуют инспекторы ГАИ, важно тщательно проверять схему ДТП, чтобы убедиться, что она правильно отражает положение автомобилей до и после столкновения, следы торможения и другие важные детали. Если инспекторы не учли возражения водителя, их следует обязательно указать при подписании схемы, отметил юрист.
Воропаев также подчеркнул, что при подаче заявления в страховую по ОСАГО через мобильное приложение многие водители фотографируют только внешние повреждения автомобиля. На основе этих снимков выплачивается компенсация, что может привести к неполной оценке ущерба.
Чтобы учесть скрытые повреждения, необходимо требовать от страховой независимую экспертизу, чтобы провести их оценку, заключил автоюрист.
Европротоко́л — упрощённая схема оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции.
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