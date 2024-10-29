Рекордное число просрочек по автокредитам: причины и последствия

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Число просроченных платежей по автокредитам в России достигло рекордного уровня за последние два года, сообщают автоэксперты со ссылкой на данные "Объединённого кредитного бюро".

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Рост просроченной задолженности в сегменте автокредитования связан с длительным периодом ажиотажного спроса на этом рынке. По итогам сентября количество автокредитов с просрочкой свыше 90 дней составило 31,4 тысячи случаев, что эквивалентно 1,45% от общего числа заёмщиков — максимальное значение с ноября 2022 года.

Увеличение задолженностей совпало с резким ростом объёмов кредитования. В сентябре 2024 года было выдано 173,8 тысячи автокредитов на общую сумму 247,9 млрд рублей, что стало новым историческим рекордом.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.



