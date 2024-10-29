Где купить Skoda Kamiq дешевле: сравнение предложений

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Кроссоверы Skoda Kamiq продолжают поставлять в Россию из Китая по параллельному импорту. В конце октября самый доступный вариант можно было приобрести за 2,577 млн рублей. За эту сумму компания из Владивостока предлагает привезти авто в комплектации Comfort в течение 3-8 недель.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Под капотом Skoda Kamiq находится 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой АКПП. Привод — передний. Оснащение включает 6 подушек безопасности, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, камеру заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, кожаный салон и другие опции.

В Воронеже дилер предлагает Skoda Kamiq в версии GT за 2,69 млн рублей. Эта комплектация имеет аналогичное оборудование, но отличается двухцветным кузовом (чёрно-белый) и спортивными сиденьями с усиленной боковой поддержкой.

У других дилеров аналогичные модели стоят дороже, хотя технические характеристики остаются теми же, что и у самого дешевого варианта.

Уточнения

Škoda Kamiq — субкомпактный кроссовер, выпускаемый чешским производителем Škoda Auto с 2019 года.



