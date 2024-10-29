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Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ

3:40
Авто

Ключевая ставка в России достигла исторического максимума, и автоэксперты решили выяснить, как это повлияет на покупку популярных автомобилей в кредит.

Как изменилась стоимость автокредитов из-за высокой ставки ЦБ РФ
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Для расчета стоимости кредита на Lada Vesta с вариатором и 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. в комплектации Comfort'24 был использован калькулятор на сайте Lada. При начальном взносе в 800 тыс. рублей при цене авто в 1,6 млн рублей остаток планируется выплатить за три года. При процентной ставке в 21,4% ежемесячный платеж составит 32 034 рубля. Итоговая стоимость машины без учета скидок составит 1 953 224 рубля.

В московском автосалоне "Техинком" цена Lada Vesta в версии Comfort'24 совпадает с рекомендованной производителем — 1,6 млн рублей. Однако точная ставка кредита зависит от банка и может варьироваться от 17 до 25%, по словам менеджера автосалона. Клиентам предлагается скидка в размере 100 тыс. рублей.

Минимальная цена на Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Active — 2,82 млн рублей. При первоначальном взносе 1,5 млн рублей, ставка составляет 5,9% при оформлении на 2 года. Ежемесячный платеж составит 58 444 рубля, а итоговая стоимость машины — 2 902 656 рублей. Если зарплата покупателя ниже 175,3 тыс. рублей, можно выбрать кредит на 3 года со ставкой 10,4%, где ежемесячный платеж составит 42 840 рублей, а финальная цена — 3 042 276 рублей.

В автосалоне "Авилон" при том же взносе ставка составит 10%. Цена автомобиля в шоуруме совпадает с данными сайта производителя — 2,82 млн рублей.

На сайте Haval информации о кредите нет, однако базовая цена на Haval Jolion совпадает с официальной — 2,299 млн рублей. Сотрудник автосалона "Фаворит Моторс" указал, что ставка на данный момент составляет 21%, но можно рассчитывать на скидку до 300 тыс. рублей при соблюдении ряда условий. Государственная поддержка, в том числе скидка в 400 тыс. рублей, доступна для определенных категорий граждан.

Менеджер также предупредил, что цены на авто могут вырасти в октябре, как и кредитная ставка.

Для покупки Geely Monjaro в версии Luxury с 2,0-литровым двигателем, АКПП и полным приводом, минимальная цена составила 4 326 990 рублей. В автосалоне Major Auto подтвердили эту цену и сообщили, что ставка варьируется от 0,1 до 20%, с вероятной ставкой в диапазоне 10-15% для конкретной ситуации. Также покупателям предлагают скидку в 200 тыс. рублей.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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