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Более 60% китайских автомобилей в России моложе трёх лет

1:07
Авто

В России 63% китайских автомобилей, зарегистрированных в стране, находятся в возрасте до трёх лет включительно, сообщает "Автостат".

Более 60% китайских автомобилей в России моложе трёх лет
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

На долю автомобилей возрастом до 10 лет приходится ещё около 11% автопарка: 6,6% — это машины возрастом от 4 до 6 лет, а 4,2% — от 7 до 9 лет включительно. Категория автомобилей старше 10 лет составляет 26,2% от общего количества.

Отмечается, что среди всех автомобилей в России самые молодые — это машины китайских брендов. На начало 2024 года их средний возраст составлял 6,1 года, тогда как средний возраст легковых автомобилей в стране в целом достигал 15,2 года.

По данным агентства, на 1 июля 2024 года в России зарегистрировано 1,86 млн легковых автомобилей китайских марок.

Уточнения

Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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