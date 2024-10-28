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Юрист назвал обязательное действие перед покупкой авто: не повторяйте ошибку Харатьяна

1:18
Авто

При приобретении автомобиля крайне важно проверить его историю, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов в интервью сайту aif.ru.

Юрист назвал обязательное действие перед покупкой авто: не повторяйте ошибку Харатьяна
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

По словам эксперта, перед покупкой необходимо проверить автомобиль на предмет залога, ареста или кредита. Для этого можно воспользоваться бесплатным государственным сайтом реестр-залогов.ру или сделать платный запрос через различные автотеки и автоботы.

Если после покупки обнаружится, что автомобиль находится в аресте, то дело будет рассматривать суд, который определит добросовестность покупателя. Важно, чтобы банк передал информацию в реестр залогов до момента покупки, иначе это может стать проблемой для покупателя. Чтобы увеличить шансы на победу в суде, эксперт советует зафиксировать у нотариуса, что на момент совершения сделки автомобиль не находился в залоге, аресте или кредите.

Ранее российский актер Дмитрий Харатьян подал иск в суд на компанию "НЕО Карс Бел", которая продала ему премиальный китайский автомобиль, находящийся в залоге. Артист узнал об этом из СМИ, что послужило поводом для обращения в суд.

Уточнения

Покупка — это процесс, который бизнес или организация использует для приобретения товаров или услуг для достижения своих целей.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Залог в гражданском праве — имущество или другие ценности, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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