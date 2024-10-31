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Назван простой способ ускорить движение очереди автомобилей на заправке

2:15
Авто

На автозаправках нередко возникают очереди из-за того, что некоторые водители после заправки отвлекаются на посторонние дела, например, идут в магазин или стоят в очереди в туалет. В результате их уже заправленные машины занимают место у колонки и создают затор, вызывая раздражение у других автомобилистов. В интервью для портала njcar.ru владелец АЗС поделился предложениями, как можно решить эту проблему.

Назван простой способ ускорить движение очереди автомобилей на заправке
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

С юридической точки зрения, водитель, задерживающий других, не нарушает закон. Если бы он перекрыл проезд, это могло бы повлечь ответственность по пункту 12.4 ПДД, который запрещает блокировку движения. Но если его автомобиль оставлен так, что его можно объехать, наказания не будет.

Пока не существует четких правовых норм, определяющих время, которое водитель может занимать колонку. Исследования крупных АЗС показали, что заправка в среднем занимает 2,5–3 минуты при отсутствии очередей. В правилах большинства заправок указано, что после заправки водитель должен переставить машину на парковку перед походом в магазин или туалет, но эту рекомендацию многие игнорируют, оставляя автомобиль у колонки.

Сотрудники АЗС обязаны обеспечивать бесперебойную продажу топлива. Поэтому, если вам приходится долго ждать, рекомендуется обратиться к работнику станции для решения ситуации.

Однажды на московской заправке произошла необычная ситуация, когда водитель стал настоящим героем, буквально спасшим жизнь человеку. Пожилой автомобилист, оплатив топливо, неожиданно потерял сознание в туалете и оказался заперт. Другой водитель, терпеливо ожидавший своей очереди, заметил, что мужчина долго не возвращается, и сообщил об этом заправщику.

Работник оперативно организовал поиск, и благодаря своевременному вмешательству медиков пожилой мужчина был спасен. Поэтому не стесняйтесь обращаться к сотрудникам АЗС, если ожидание затягивается.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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