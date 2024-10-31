Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евросоюз заработал на российских активах более пяти миллиардов евро
Китай готовится к первой пилотируемой миссии на Луну
Полное руководство по уходу за свитерами: как стирать, сушить и хранить любимую вещь?
Эксперт назвал оптимальную частоту тренировок для здоровья
Как петрушка и шоколад влияют на сексуальное здоровье
Быстрый способ приготовления маринованной свеклы для любого стола
Экс-премьер Украины заявил об утрате Киевом права быть столицей
Министерство финансов планирует создать инструменты для долгосрочных сбережений для семей
Почему кошки скалятся и прищуриваются: объясняем феномен

Какие иномарки всё ещё можно купить в России: список из 7 моделей

3:05
Авто

Китайские автомобили практически вытеснили японские, корейские и немецкие марки с российского рынка новых машин. Тем не менее, приобрести некоторые интересные иностранные модели в России всё ещё возможно, и по относительно приемлемым ценам. Портал njcar.ru выделил семь иностранных моделей, которые доступны для покупки в РФ.

Какие иномарки всё ещё можно купить в России: список из 7 моделей
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Например, недавно на российский рынок начали поставлять китайский аналог Toyota RAV4 под названием Toyota Wildlander. Выпуск новинки налажен на совместном заводе GAC-Toyota, а цены начинаются от 4 590 000 рублей. Доступны две версии Wildlander: с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 171 л.с., а также гибридная версия на 222 л.с.

Renault Duster снова появился на российском рынке с ценой от 2,3 до 2,5 миллионов рублей. Полноприводная версия Duster Life оснащена 1,5-литровым дизельным двигателем на 109 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач, кондиционером, мультимедийной системой с поддержкой USB, AUX и Bluetooth, передними электростеклоподъёмниками и тканевой отделкой салона.

Кроссоверы Jetta VS и Jetta VS5 теперь можно приобрести официально. Эти модели являются аналогами Skoda Karoq и VW Tiguan. Они оснащены турбированным 1,4-литровым двигателем EA211 и роботизированной коробкой передач, знакомыми российским водителям по моделям Skoda и Volkswagen. Стоимость данных автомобилей колеблется от 2,45 до 3,6 млн рублей.

Кроссовер Hyundai Mufasa длиной 4,5 метра доступен за 2,8 миллиона рублей. Все версии комплектуются 2,0-литровым атмосферным мотором на 160 л.с. и шестиступенчатым автоматом с передним приводом.

Новые Kia K5 начали поступать на российский рынок из Узбекистана. Базовая цена этих автомобилей составляет 3,85 миллиона рублей. В версии Luxe под капотом находится 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., автоматическая коробка передач и передний привод.

Toyota Camry в обновленном кузове также представлена в российских автосалонах. Стоимость автомобилей стартует от 4 млн рублей, они оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 177 л.с. и классической автоматической трансмиссией.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Домашние животные
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся Аудио 
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Еда и рецепты
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Александр Лукашенко выступил с критикой ШОС и БРИКС
Как правильно установить межкомнатные двери, чтобы не испортить интерьер
Назван простой способ ускорить движение очереди автомобилей на заправке
Как приготовить шашлык, который будет таять во рту: советы по маринаду
Чистый маникюр: пять стильных идей для светлого нейл-арта осенью
Всё для людей: что удивляет путешественников в Японии
Врач рассказала, что нельзя делать при ношении брекетов
Регина Тодоренко призналась, что ест в туалете фастфуд, чтобы не делиться с детьми
Разгадайте секреты гибридизации роз с доктором Клименко
Овощи, злаки и кисломолочные: суперпродукты против холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.