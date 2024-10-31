Какие иномарки всё ещё можно купить в России: список из 7 моделей

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Китайские автомобили практически вытеснили японские, корейские и немецкие марки с российского рынка новых машин. Тем не менее, приобрести некоторые интересные иностранные модели в России всё ещё возможно, и по относительно приемлемым ценам. Портал njcar.ru выделил семь иностранных моделей, которые доступны для покупки в РФ.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Например, недавно на российский рынок начали поставлять китайский аналог Toyota RAV4 под названием Toyota Wildlander. Выпуск новинки налажен на совместном заводе GAC-Toyota, а цены начинаются от 4 590 000 рублей. Доступны две версии Wildlander: с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 171 л.с., а также гибридная версия на 222 л.с.

Renault Duster снова появился на российском рынке с ценой от 2,3 до 2,5 миллионов рублей. Полноприводная версия Duster Life оснащена 1,5-литровым дизельным двигателем на 109 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач, кондиционером, мультимедийной системой с поддержкой USB, AUX и Bluetooth, передними электростеклоподъёмниками и тканевой отделкой салона.

Кроссоверы Jetta VS и Jetta VS5 теперь можно приобрести официально. Эти модели являются аналогами Skoda Karoq и VW Tiguan. Они оснащены турбированным 1,4-литровым двигателем EA211 и роботизированной коробкой передач, знакомыми российским водителям по моделям Skoda и Volkswagen. Стоимость данных автомобилей колеблется от 2,45 до 3,6 млн рублей.

Кроссовер Hyundai Mufasa длиной 4,5 метра доступен за 2,8 миллиона рублей. Все версии комплектуются 2,0-литровым атмосферным мотором на 160 л.с. и шестиступенчатым автоматом с передним приводом.

Новые Kia K5 начали поступать на российский рынок из Узбекистана. Базовая цена этих автомобилей составляет 3,85 миллиона рублей. В версии Luxe под капотом находится 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., автоматическая коробка передач и передний привод.

Toyota Camry в обновленном кузове также представлена в российских автосалонах. Стоимость автомобилей стартует от 4 млн рублей, они оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 177 л.с. и классической автоматической трансмиссией.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

