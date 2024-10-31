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Штампованные или литые: как не ошибиться с выбором дисков на осень и зиму

1:54
Авто

Колесные диски бывают двух основных типов: штампованные и литые. Литые диски привлекают автолюбителей своим стильным внешним видом, в то время как штампованные, с их простым дизайном, многими воспринимаются как более доступный и утилитарный вариант.

Штампованные или литые: как не ошибиться с выбором дисков на осень и зиму
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако, по словам инспектора ГАИ в интервью порталу njcar.ru, при осенней смене резины иногда стоит отдать предпочтение штампованным дискам, если безопасность важнее эстетики.

Штампованные диски, хоть и проигрывают легкосплавным по некоторым параметрам, имеют значительные преимущества для зимнего использования, повышая надежность автомобиля в сложных условиях.

Зимой, когда дороги покрыты льдом и снежными заносами, риск повреждений из-за ям и столкновений возрастает. Штампованные диски особенно устойчивы к ударным нагрузкам: они выдерживают удары о лед и неровности дороги.

При сильном ударе погнутая часть штампованного диска может быть выправлена в сервисе, в то время как некачественные легкосплавные диски, широко представленные на рынке, часто трескаются, требуя полной замены.

К тому же, мягкость металла штампованных дисков снижает ударную нагрузку на подвеску, что актуально в зимнее время, когда литые диски становятся более уязвимыми к повреждениям на морозе.

Отсутствие спиц у стальных дисков также защищает тормозную систему от попадания снега и грязи, уменьшая вероятность коррозии и защищая тормозные колодки.

Ключевое преимущество штампованных дисков в условиях постоянно растущих цен — это их доступная стоимость. Благодаря этому они представляют собой разумный и надежный выбор для суровых российских зим, сочетая экономичность, безопасность и практичность.

Уточнения

Автомобильное колесо является неотъемлемой частью автомобиля и совместно с шиной представляют собой движитель колёсного транспортного средства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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