Почему осенью скрипят тормоза, и как от этого избавиться

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Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой скрипа тормозных колодок, особенно заметной осенью, когда высокая влажность и грязь отрицательно сказываются на тормозной системе. Иногда такой звук вызван застрявшим между колодкой и диском камешком, и в этом случае он исчезает после нескольких нажатий на тормоза.

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Однако, если скрип продолжается, стоит быть внимательнее: проблема может оказаться серьезной, как отметил инспектор ГАИ в беседе с порталом njcar.ru.

Если автомобиль несколько дней стоял на улице или в холодном гараже, на тормозных дисках и колодках может образоваться ржавчина, вызывающая неприятный шум при торможении. В зависимости от продолжительности простоя степень ржавчины может варьироваться: от незначительного налета до серьезной коррозии, из-за которой колодки могут даже прикипеть к диску.

Проблема обычно решается, когда тормоза «разрабатываются» в процессе эксплуатации, стирая ржавчину.

Но налет может появиться и внутри суппортов, что чревато заклиниванием колеса или даже отказом тормозов, создавая риск заноса. Если автомобиль долго не использовался, рекомендуется провести техническое обслуживание тормозной системы.

Осенью распространенной причиной скрипа также становится попадание в глубокую лужу: при резком охлаждении горячих тормозных дисков холодной водой они могут деформироваться. Такой скрип указывает на повреждение, которое устранить можно лишь заменой дисков, так как выправить деформацию невозможно.

Игнорирование проблемы приводит к ухудшению работы тормозов, увеличению тормозного пути и повышению риска аварии.

Чтобы своевременно выявить значительный износ колодок, на них устанавливают специальную пластинку, которая начинает скрипеть при достижении критической толщины. В среднем передние колодки служат 15-30 тысяч км, а задние — 30-60 тысяч км.

ГАИ напоминает, что тормозная система — важнейшая часть безопасности автомобиля, требующая особого внимания, даже больше, чем двигатель или трансмиссия, ведь ее состояние непосредственно связано с безопасностью на дороге.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.

