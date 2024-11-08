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Как правильно ухаживать за коробкой передач

Как сохранить коробку передач в отличном состоянии
1:29
Авто

Поломки коробки передач — вещь нечастая, но полностью исключить их вероятность невозможно.

Самой частой причиной неисправностей становится неправильное обращение с трансмиссией. Есть несколько рекомендаций, которые помогут водителям продлить срок службы КПП и избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Регулярно меняйте масло


Главное правило — всегда следить за качеством трансмиссионного масла и своевременно его заменять. Для заднеприводных машин подходит только трансмиссионное масло, тогда как переднеприводные модели с цилиндрической главной передачей могут использовать и моторное.

Не держите сцепление долго нажатым


Поскольку механическая коробка передач тесно взаимодействует с сцеплением, длительное нажатие на педаль может стать причиной его износа. Также не рекомендуется сильно нажимать на рычаг переключения передач — это снижает нагрузку на механизм и продлевает его срок службы.

Бережное обращение с "автоматом"


Автоматическая коробка передач удобна, но требует аккуратного подхода. Чтобы продлить её работу, водителю стоит соблюдать некоторые правила: бережно переключать передачи, прогревать двигатель в холодное время, избегать резкого старта и буксировки на тросе, а также стараться реже нажимать на газ во время коротких поездок. Всё это помогает снизить риск поломки и уменьшить износ деталей АКПП.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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