Как правильно ухаживать за коробкой передач

Как сохранить коробку передач в отличном состоянии

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Поломки коробки передач — вещь нечастая, но полностью исключить их вероятность невозможно.

Самой частой причиной неисправностей становится неправильное обращение с трансмиссией. Есть несколько рекомендаций, которые помогут водителям продлить срок службы КПП и избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Регулярно меняйте масло



Главное правило — всегда следить за качеством трансмиссионного масла и своевременно его заменять. Для заднеприводных машин подходит только трансмиссионное масло, тогда как переднеприводные модели с цилиндрической главной передачей могут использовать и моторное.

Не держите сцепление долго нажатым



Поскольку механическая коробка передач тесно взаимодействует с сцеплением, длительное нажатие на педаль может стать причиной его износа. Также не рекомендуется сильно нажимать на рычаг переключения передач — это снижает нагрузку на механизм и продлевает его срок службы.

Бережное обращение с "автоматом"



Автоматическая коробка передач удобна, но требует аккуратного подхода. Чтобы продлить её работу, водителю стоит соблюдать некоторые правила: бережно переключать передачи, прогревать двигатель в холодное время, избегать резкого старта и буксировки на тросе, а также стараться реже нажимать на газ во время коротких поездок. Всё это помогает снизить риск поломки и уменьшить износ деталей АКПП.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

