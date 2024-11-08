Какие автомобили не защищены от ржавчины: список уязвимых моделей

Ржавчина наступает: автомобили, кузов которых слабеет раньше срока

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Составлен список автомобилей, которые склонны к быстрому проявлению коррозии на кузове. В список включены модели, выпущенные в период с 2005 по 2014 год.

Первое место занял компактный кроссовер Geely Emgrand X7. Ржавчина начинает появляться уже через год после начала эксплуатации, причем коррозия поражает почти все детали кузова. Причиной этого называют отсутствие антикоррозийной обработки и слабое качество покраски.

На втором месте — компактный Opel Astra, выпущенный с 2005 по 2012 годы. Кузов подвержен коррозии в зонах дверей, капота, арок колес и днища.

На третьей позиции — Nissan Almera 2005-2006 годов. На этой модели ржавчина появляется спустя три-четыре года эксплуатации.

Четвёртую и пятую строчки заняли Mazda 6 и Ford Mondeo. Основные зоны коррозии на этих автомобилях — колёсные арки и днище.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

