Десятка самых доступных электромобилей 2024 года

Доступные электрокары года: кто возглавил рейтинг и почему

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В этом году на мировом рынке доступных электромобилей выделили десятку моделей, которые можно приобрести по наиболее выгодной цене. В рейтинг включили электрокары, для которых доступны государственные субсидии от 4,5 тысяч долларов.

Первое место занял компактный городской электромобиль Renault Twizy, доступный по цене 8,6 тысячи долларов. Этот лёгкий и компактный автомобиль рассчитан на двух человек: водителя и пассажира. Мощность двигателя составляет всего 17 лошадиных сил, но полного заряда хватает на 50 миль (около 80 километров).

Второе место в списке досталось модели Uniti One стоимостью 19,5 тысячи долларов. Автомобиль пока не поступил в продажу, однако его дебют запланирован на 2020 год. Этот лёгкий (всего 600 килограммов) электромобиль может похвастаться двигателем мощностью 67 лошадиных сил и впечатляющим разгоном до 100 км/ч за 4,1 секунды.

Третью позицию занял французский Renault Zoe по цене 23,8 тысячи долларов. Модель оснащена аккумулятором мощностью 52 кВт, который обеспечивает хороший запас хода.

Четвёртое место в рейтинге у хэтчбека Seat Mii electric за 25 тысяч долларов. Автомобиль уже доступен для предзаказа, хотя на дорогах его пока не увидишь. Оснащённый двигателем на 82 лошадиные силы и батареей на 36,8 кВт⋅ч, он может развивать до 160 лошадиных сил.

Замыкает пятёрку лидеров MG ZS EV, стоимость которого составляет 28,5 тысячи долларов. Этот электромобиль имеет ограниченные возможности по оснащению и сравнительно тесный салон, однако это компенсируется его доступной ценой.

Среди других моделей, вошедших в топ-10, — Nissan Leaf, Nissan E-NV200 Combi, Hyundai Ioniq Electric, Kia Soul EV и Hyundai Kona Electric.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

