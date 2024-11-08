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Топ японских брендов в России: кто на вершине списка

Японские авто в России: топовые марки и самые востребованные модели
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В России подвели итоги по самым популярным японским автомобилям. Лидером списка стал бренд Toyota, владельцами его автомобилей в стране являются 3,16 миллиона человек.

Японские авто в России: топовые марки и самые востребованные модели
Фото: freepik.com by standret, PDM

На второй позиции разместился Nissan — в России насчитывается 1,9 миллиона зарегистрированных авто этой марки. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi с результатом в 1,1 миллиона машин.

Среди остальных японских производителей только Mazda смогла удержаться в топе, занимая четвёртое место с 715 тысячами авто, а пятёрку замыкает Honda с показателем в 663,7 тысячи зарегистрированных автомобилей.

Среди других популярных брендов — Suzuki (386,6 тысяч машин), Lexus (290 тысяч) и Subaru (255 тысяч).

В списке моделей также нет конкурентов у Toyota: первое место занимает Corolla с 647,6 тысячами зарегистрированных автомобилей, на втором месте — Camry с результатом в 435 тысяч, а третьим стал RAV4, владельцами которого являются 410 тысяч россиян.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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