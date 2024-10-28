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Лишение прав за мелкие нарушения: что нужно знать водителям

2:04
Авто

Некоторые водители полагают, что лишение прав грозит только за серьёзные нарушения. Однако, как показывает практика, согласно правилам и административному кодексу, можно потерять водительское удостоверение и за, казалось бы, незначительные проступки. О таких случаях рассказал автоюрист в интервью порталу naavtotrasse. ru.

При покупке автомобиля его необходимо поставить на учет в ГАИ в течение 10 дней после оформления договора. За несоблюдение этого срока предусмотрены штрафные санкции, а при повторном нарушении в течение года водитель может лишиться прав на срок от одного до трёх месяцев по решению суда.

С наступлением осени водителям нужно быть особенно внимательными к чистоте автомобиля, особенно к чистоте номерных знаков. Некоторые сознательно не чистят номера, чтобы избежать считывания камерой. Однако передвигаться с нечитаемыми номерами запрещено, и это нарушение может привести к лишению прав на срок от одного до трёх месяцев, если будет доказано намеренное сокрытие номеров.

Также важно помнить, что лишение прав грозит не только за вождение в состоянии алкогольного опьянения, но и за отказ от медицинского освидетельствования. Гаишники могут расценить отказ как достаточную причину для лишения прав.

Некоторые водители, спеша и нарушая правила, пересекают перекресток на запрещающий сигнал светофора. За первый такой проезд полагается штраф в размере 5 тысяч рублей, а при повторном нарушении — лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Кроме того, в последние годы инспекторы уделяют особое внимание незаконным изменениям в конструкции автомобиля. Любые конструктивные доработки должны быть зарегистрированы, и в случае их отсутствия водителю грозит лишение прав, а автомобиль может быть отправлен на штрафстоянку.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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