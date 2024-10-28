Эксперт назвал кроссоверы с самыми низкими затратами на обслуживание

В России самыми доступными в обслуживании кроссоверами признаны Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4. Об этом сообщил технический директор автомобильного маркетплейса "Fresh" Максим Рязанов.

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По его словам, к числу самых бюджетных в обслуживании кроссоверов можно отнести Hyundai Creta с 2,0-литровым двигателем мощностью 149 л. с., Renault Duster с 1,5-литровым турбодизелем или 2,0-литровым бензиновым двигателем, а также Toyota RAV4 с 146-сильным агрегатом.

Рязанов отметил, что простое техобслуживание Hyundai Creta с заменой масла и салонного фильтра обойдётся около 10 тыс. рублей. Замена тормозной жидкости через каждые 30 тыс. км стоит около 2 тыс. рублей, а самое дорогое ТО — четвёртое — потребует затрат в размере 16 тыс. рублей.

Для Renault Duster первое ТО будет стоить около 7 тыс. рублей, второе — 18 тыс. рублей, а самое дорогое, четвёртое, обойдется более чем в 40 тыс. рублей.

Ежегодное ТО для Toyota RAV4 с 2,0-литровым двигателем стоит от 13 до 18 тыс. рублей.

Уточнения

Hyundai Creta — мини-кроссовер, запущенный в производство компанией Hyundai в июне 2014 года. В Индии продажи начались 21 июля 2015 года. Концепт автомобиля был представлен в апреле 2014 года.



