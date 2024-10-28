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Haval Jolion возглавил рейтинг авто с высокой остаточной стоимостью

1:08
Авто

Эксперт назвали автомобили с наибольшей остаточной стоимостью по результатам второго квартала 2024 года.

Haval Jolion возглавил рейтинг авто с высокой остаточной стоимостью
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Лидером стал Haval Jolion с передним приводом, 1,5-литровым двигателем и роботизированной коробкой передач. Через 3 года после покупки остаточная стоимость этой модели составила 132 процента.

На втором месте оказался лифтбек JAC J7 с 1,5-литровым мотором и вариатором, который сохранил 127 процентов своей стоимости. В тройку лидеров вошли кроссоверы Geely Coolray с 1,5-литровым двигателем и "роботом", а также переднеприводный Haval F7, оба — с показателем в 126 процентов. Замыкает пятёрку Haval F7x с передним приводом и роботизированной трансмиссией (123 процента).

Отмечается, что модели с остаточной стоимостью выше 100 процентов можно продать дороже цены их первоначальной покупки спустя 3 года.

Уточнения

Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors. Модель сменила в модельном ряду компании модель Haval H2.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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