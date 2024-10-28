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Рынок авто под давлением: ставка ЦБ и её влияние на автокредиты

0:56
Авто

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до рекордных 21% 25 октября существенно повлияет на рынок автокредитов и автомобильные продажи в целом, так как большинство сделок совершается с привлечением заемных средств. Об этом рассказала директор департамента продаж финансовых услуг ГК "Рольф" Ольга Бойко.

Рынок авто под давлением: ставка ЦБ и её влияние на автокредиты
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Бойко отметила, что даже до повышения ставка по автокредитам была достаточно высокой, и её дальнейший рост неизбежно приведет к снижению потребительского спроса на автомобильном рынке. Ситуацию осложняют и новые требования к заемщикам по предельно долговой нагрузке (ПДН), которые снижают шансы на одобрение автокредитов.

Частично поддержать сегмент новых автомобилей смогут более выгодные условия программ производителей, а также субсидирование части процентных ставок дистрибьюторами, добавила эксперт.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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