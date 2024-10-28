Зимние рекомендации для электромобилей

Официальный телеграм-канал марки "Москвич" сообщил, что литий-ионная батарея электромобиля "Москвич 3e" может эффективно работать при температурах от -35 °C до +45 °С. Чтобы минимизировать воздействие холодов на аккумулятор, рекомендуется следовать простым правилам.
Для увеличения запаса хода и продления срока службы батареи следует парковаться в тёплых местах. Если выбор стоит между уличной стоянкой и неотапливаемым гаражом, лучше предпочесть последний, поскольку даже такое укрытие способствует поддержанию оптимальной температуры для батареи.
Также эксперты рекомендуют в осенне-зимний период использовать режим "ЭКО", который позволяет экономно расходовать заряд.
Важно и правильно заряжать электромобиль. Чтобы обеспечить подогрев батареи и избежать её полной разрядки, следует поддерживать достаточный уровень заряда.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей.
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