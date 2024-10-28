Автоюрист о том, как правильно проверять автомобиль перед сделкой

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При покупке автомобиля важно проверить, находится ли он в залоге, аресте или кредите — это повысит шансы на положительный исход в суде в случае обнаружения подобных обстоятельств. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Для проверки юридической чистоты сделки автоюрист советует воспользоваться бесплатным государственным сайтом реестр-залогов.ру, где можно узнать, числится ли автомобиль в залоге, аресте или кредите. Этот ресурс обеспечивает актуальную и достоверную информацию. Также можно воспользоваться различными сервисами проверки через автотеки и автоботы.

Славнов пояснил, что если после покупки выяснится, что на автомобиль наложен арест, то судебное разбирательство будет неизбежным. Суд примет во внимание действия покупателя и определит, был ли он добросовестен.

Если информация о залоге была внесена в реестр до покупки, а покупатель её не проверил, ответственность ляжет на него. Однако если покупатель проверил данные, а информация была добавлена после сделки, суд может признать его добросовестным.

Чтобы дополнительно обезопасить себя, рекомендуется зафиксировать у нотариуса, что на момент сделки автомобиль не числился в залоге, аресте или кредите. Это подтверждает, что покупатель предпринял все меры для проверки, и в случае судебного разбирательства увеличивает его шансы на успех. Если же покупатель не проверил автомобиль, полагаясь на удачу, вероятность положительного исхода в суде будет минимальной, подчеркнул автоюрист.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



