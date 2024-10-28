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Штрафы за неоплату проезда на платных дорогах могут вырасти до 10 тыс. рублей

1:01
Авто

Штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам могут значительно вырасти по всей России. Минтранс РФ подготовил законопроект, который предлагает внести поправки в КоАП РФ, документ уже размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Штрафы за неоплату проезда на платных дорогах могут вырасти до 10 тыс. рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, CC BY-SA 4.0

Сейчас штраф за неоплаченный проезд составляет 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч рублей для грузовиков. В министерстве предложили увеличить эти суммы до 10 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, планируется ввести отдельный штраф в размере 50 тысяч рублей для иностранных перевозчиков, а также отменить 50-процентную скидку при оплате штрафа в течение 20 дней.

По словам представителей Минтранса, текущие штрафы сравнимы со стоимостью проезда, что позволяет недобросовестным автомобилистам уклоняться от оплаты, предпочитая оплачивать штраф вместо проезда.

Уточнения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) — кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений, органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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