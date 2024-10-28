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Как сократить расходы на авто в России: рекомендации на 2025 год

1:12
Авто

Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров рассказал, на чем российские автомобилисты смогут сэкономить в 2025 году.

Как сократить расходы на авто в России: рекомендации на 2025 год
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По его словам, соблюдение правил дорожного движения помогает существенно снизить расходы на штрафы, а своевременная оплата позволяет сократить сумму штрафа на 50%. Экономия также зависит от возраста, опыта вождения и характера водителя: например, значительный стаж и отсутствие аварий положительно влияют на стоимость страховки.

Если водитель имеет небольшой стаж, снизить стоимость полиса можно, добавив в него человека с большим опытом — это поможет применить более выгодный коэффициент при расчете.

Что касается запчастей, то некоторые детали подходят сразу для нескольких брендов. А в качестве альтернативы оригинальным комплектующим можно найти качественные китайские запчасти, что позволяет снизить затраты на автодетали до 50%.

Сократить расходы на топливо и обслуживание авто помогут оптимизация маршрутов и использование приложений для мониторинга затрат на бензин, добавил эксперт.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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