В России аннулируют ЭПТС автомобилей из-за поддельных документов

Российские водители начали сталкиваться с неожиданным аннулированием электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС), сообщает руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.
В одном из случаев россиянин купил Kia Stinger 2020 года за 4,7 млн рублей — автомобиль ввезли в страну через Кыргызстан и Казахстан по "серому" импорту, рассказал Шелков.
Покупатель оформил все необходимые документы и поставил машину на учет в ГИБДД. Однако вскоре выяснилось, что его ЭПТС был аннулирован. Проверка показала, что для данной машины было представлено поддельное свидетельство безопасности конструкции (СБКТС), из-за чего утильсбор был уплачен в меньшем размере, чем требовалось по закону.
Теперь таможня доначислила утилизационный сбор, и, если новый владелец его не оплатит, автомобиль признают нерастаможенным и снимут с учета в ГИБДД. Шелков также отметил, что ответственные за оформление ЭПТС органы не проверили подлинность документов.
Паспорт транспортного средства (ПТС) — документ, содержащий сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о собственнике, постановке на учёт и снятии с учёта.
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