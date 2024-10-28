Тонировка передних стекол: новые нормы и штрафы

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Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, который предлагает разрешить использование тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, если их светопропускание составляет не менее 42%. Документ уже направлен на заключение в Правительство РФ, сообщает РИА Новости.

Фото: wikipedia by Alexandre Prévo, CC BY-SA 2.0

Поправки предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Согласно действующей редакции статьи 12.5 КоАП, управление транспортным средством с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует техрегламенту безопасности, влечет штраф в размере 500 рублей, пишет РИА Новости.

В законопроекте предлагается разрешить тонировку передних боковых стекол при условии, что их светопропускание не ниже 42%. Если же показатель окажется ниже, автомобилистам будет грозить штраф в размере 1 000 рублей, как указано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение штрафа за управление автомобилем с ветровым стеклом, светопропускание которого менее 70% (ниже установленного техрегламентом уровня) — с 500 рублей до 3 000 рублей.

Уточнения

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.



