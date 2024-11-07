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Как правильно подготовить автомобиль к зиме

Секреты опытных водителей для безопасной зимней езды
1:38
Авто

Опытные автовладельцы делятся важными советами по подготовке автомобиля к зимнему сезону, подчёркивая, что от некоторых привычек зависит как комфорт, так и долговечность машины в холода.

Секреты опытных водителей для безопасной зимней езды
Фото: Mos.ru by Е. Самарин, PDM

Интернет пестрит советами, что прогрев машины зимой якобы не столь обязателен. Однако владельцам стоит помнить, что старт на холоде и проскальзывание колёс в снегу снижают срок службы поршневых колец. Такое воздействие на двигатель приводит к появлению других проблем, которые могут потребовать дорогого ремонта.

Также важно вовремя сменить моторное масло. При низких температурах лучше выбирать масло с низким индексом вязкости: оно облегчает запуск двигателя и защищает его от повышенного износа.

Заряд аккумулятора тоже стоит проверять, чтобы исключить неприятные сюрпризы. При необходимости батарею нужно подзарядить или заменить на новую, чтобы быть уверенным в запуске в морозы.

Зимние шины требуют особого внимания. Трещины на шинах служат сигналом для замены, ведь через них химические реагенты могут проникнуть вглубь резины и повредить её структуру, что снижает эластичность и долговечность. Кроме того, глубина протектора для зимних шин не должна опускаться ниже 4 мм, а пробег превышать 80 тысяч километров — это оптимальный предел, после которого покрышки начинают терять свои качества.

Подготовив машину к зиме, автовладельцы могут не только повысить безопасность на дороге, но и продлить срок службы своего авто.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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