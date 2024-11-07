Топ-12 неисправностей тормозной системы, которые можно выявить самому

Топ-12 проблем с тормозной системой, которые может выявить любой водитель самостоятельно:
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Увеличенный свободный ход педали тормоза. Такое случается, когда в систему попадает воздух. Признаком этого является то, что после нескольких нажатий педаль становится тугой. В этом случае потребуется прокачка системы, а также проверка на наличие утечек тормозной жидкости.
Свободная педаль тормоза. Часто причина кроется в разбухших тормозных шлангах или повреждении корда шланга. Также это может происходить из-за закипания тормозной жидкости.
Горящий индикатор неисправности тормозной системы. Обычно это сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости. Если уровень в норме, возможна причина в износе тормозных колодок или оставленном стояночном тормозе.
Стояночный тормоз "не держит" или "не отпускает". В первом случае достаточно отрегулировать механизм, во втором — возможно, колодки примёрзли к тормозным барабанам.
Неисправности в системе АБС. При проблемах с АБС индикатор на панели приборов сообщит об отключении системы. Торможение останется прежним, но на скользкой дороге может возникнуть блокировка колёс.
Автомобиль ведёт в сторону при торможении. Это вызвано заклинившими поршнями в цилиндрах одного из тормозных контуров.
Вибрация машины при торможении. Основные причины — биение колёсной ступицы, дефекты тормозных дисков или отслоившаяся накладка тормозной колодки.
Запах гари при торможении. Если педаль тормоза стала ходить дальше, а тормозной путь увеличился, скорее всего, тормоза перегрелись. Причина перегрева — излишнее торможение или незатянутый стояночный тормоз.
Износ дисков и барабанов. Он проявляется снижением эффективности торможения и необходимостью прилагать больше усилий к педали тормоза.
Посторонние шумы при торможении. Визг и свист могут возникать из-за износа тормозных колодок или коррозии диска.
Неполное растормаживание колёс. Оно выражается отсутствием свободного хода педали тормоза, что связано с заклиниванием поршня в главном цилиндре, нарушением регулировки вакуумного усилителя или разбухшими манжетами.
Притормаживание одного колеса. Часто причина — заклинивший поршень в колёсном цилиндре, деформация тормозной трубки или перетянутый стояночный тормоз.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Механический тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.