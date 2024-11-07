Топ-12 неисправностей тормозной системы, которые можно выявить самому

Неисправности тормозов, о которых стоит знать каждому водителю

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Топ-12 проблем с тормозной системой, которые может выявить любой водитель самостоятельно:

Фото: Own work by Dan Lindsay, PDM

Увеличенный свободный ход педали тормоза. Такое случается, когда в систему попадает воздух. Признаком этого является то, что после нескольких нажатий педаль становится тугой. В этом случае потребуется прокачка системы, а также проверка на наличие утечек тормозной жидкости. Свободная педаль тормоза. Часто причина кроется в разбухших тормозных шлангах или повреждении корда шланга. Также это может происходить из-за закипания тормозной жидкости. Горящий индикатор неисправности тормозной системы. Обычно это сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости. Если уровень в норме, возможна причина в износе тормозных колодок или оставленном стояночном тормозе. Стояночный тормоз "не держит" или "не отпускает". В первом случае достаточно отрегулировать механизм, во втором — возможно, колодки примёрзли к тормозным барабанам. Неисправности в системе АБС. При проблемах с АБС индикатор на панели приборов сообщит об отключении системы. Торможение останется прежним, но на скользкой дороге может возникнуть блокировка колёс. Автомобиль ведёт в сторону при торможении. Это вызвано заклинившими поршнями в цилиндрах одного из тормозных контуров. Вибрация машины при торможении. Основные причины — биение колёсной ступицы, дефекты тормозных дисков или отслоившаяся накладка тормозной колодки. Запах гари при торможении. Если педаль тормоза стала ходить дальше, а тормозной путь увеличился, скорее всего, тормоза перегрелись. Причина перегрева — излишнее торможение или незатянутый стояночный тормоз. Износ дисков и барабанов. Он проявляется снижением эффективности торможения и необходимостью прилагать больше усилий к педали тормоза. Посторонние шумы при торможении. Визг и свист могут возникать из-за износа тормозных колодок или коррозии диска. Неполное растормаживание колёс. Оно выражается отсутствием свободного хода педали тормоза, что связано с заклиниванием поршня в главном цилиндре, нарушением регулировки вакуумного усилителя или разбухшими манжетами. Притормаживание одного колеса. Часто причина — заклинивший поршень в колёсном цилиндре, деформация тормозной трубки или перетянутый стояночный тормоз.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Механический тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.

