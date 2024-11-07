Советы по выбору зимних шин на вторичном рынке

Подержанные зимние шины: как не промахнуться с выбором

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе зимних шин на вторичном рынке многие автомобилисты часто допускают ряд распространённых ошибок, которые могут поставить под угрозу безопасность на дороге. Новый комплект шин доступен не всем, поэтому рынок подержанной резины предлагает множество вариантов. Но здесь важно быть внимательным и тщательно проверять шины перед покупкой.

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Первое, что стоит сделать — изучить отзывы владельцев и результаты тестов различных брендов. Определив несколько подходящих вариантов, можно отправляться на поиски. На месте тщательно осмотрите шины: на них не должно быть повреждений, следов грыж и ремонтов. Откажитесь от покупки, если шины имеют заплатки, сварочные швы, отслоения или обнажённые участки конструкции.

Также стоит проверить, как хранились шины: неправильные условия хранения оставляют на резине мелкие трещинки, напоминающие паутину — это знак, что резина могла утратить свои свойства. Обратите внимание на боковую часть шины, где указана дата производства. Первые две цифры обозначают неделю выпуска, а последние две — год. Если шинам больше пяти лет, то они могут быть пересушенными, что приведёт к появлению микротрещин.

Если рассматриваете шипованную резину, важно, чтобы большинство шипов было на месте — это ключевой фактор безопасного сцепления. Оптимальным зимним вариантом могут быть более узкие модели шин, которые эффективнее рассекают снег и лучше сцепляются с дорожным покрытием.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

