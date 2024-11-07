Рейтинг авто, которые меньше всего теряют в цене за пять лет

Удержали цену: лучшие авто для перепродажи спустя пять лет

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Был составлен рейтинг автомобилей, которые за пять лет изменили свою начальную стоимость. Проанализировав 7,7 млн объявлений о продаже автомобилей, исследователи выяснили, какие модели сохраняют цену лучше других.

Фото: Wikipedia by Jeremy, CC BY 2.0

Внедорожники Jeep Wrangler Unlimited и Wrangler потеряли в цене меньше всего за эти годы, сохранив 70 % и 68,5 % от своей начальной стоимости. В пятёрку автомобилей, выгодных для перепродажи, также вошли Toyota Tacoma (68 %), Toyota Tundra (64,1 %) и Toyota 4Runner (63,5 %).

Десятку замыкают Porsche 911 (62,8 %), Nissan GT-R (60,6 %) и Subaru Impreza WRX (60 %), которые тоже демонстрируют высокую остаточную стоимость.

Среди автомобилей, сильнее всего потерявших в цене, лидирует Maserati Quattroporte, сохранивший лишь 27,8 % своей начальной стоимости. Следом идёт BMW 7-Series с 28,7 %, а на третьем месте — Acura RLX, потерявший в цене до 30,8 %. Завершили пятёрку Jaguar XJL (31,1 %) и Nissan Leaf (29 %).

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

