Почему некоторые водители возят с собой разбитый смартфон

Зачем водители прячут разбитые смартфоны в машине

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Водители иногда возят с собой разбитый смартфон или планшет, и это не просто прихоть. На первый взгляд, кажется, что такой гаджет нужен, чтобы избежать штрафа за разговор по телефону за рулём. Однако есть и другая причина.

Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, CC0

Если автомобиль попадёт в аварию, водитель может указать сотрудникам ГАИ, что его смартфон был повреждён при ДТП. Затем эта информация будет включена в извещение для страховой компании. Таким образом, кроме компенсации за автомобиль, страховка покроет и стоимость разбитого устройства.

Некоторые могут считать это хитрой уловкой, но доказать, когда именно разбился гаджет, практически невозможно. Страховые компании пока уверяют, что подобные случаи — редкость, а честных водителей гораздо больше.

Уточнения

Смартфо́н — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

