Skoda Octavia возглавила рейтинг надёжных подержанных авто

Лидеры надёжности: авто, которые не боятся километров

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Рейтинг надёжных автомобилей с пробегом более 400 000 км: кто попал в лидеры. В этом рейтинге лидирующую позицию заняла Skoda Octavia. Среди автомобилей возрастом от 7 до 17 лет она доказала свою надёжность и выносливость, особенно благодаря отличной работе двигателя. Конечно, долговечность зависит от условий эксплуатации и регулярного ухода, но Octavia остаётся эталоном стойкости.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

На втором месте разместился Volkswagen Passat, который уверенно демонстрирует отличные результаты при высоком пробеге. Toyota Prius занимает третью строчку рейтинга, получив признание за свои экологичные технологии. Четвёртое место досталось Ford Mondeo, а пятёрку замыкает Volkswagen Golf, известный своим сбалансированным сочетанием надёжности и комфорта.

Дополнительно, ряд автомобилей, не вошедших в первую пятёрку, но способных преодолеть отметку в 400 000 км, также заслуживают внимания. Среди них — Toyota Avensis, Audi A4, Mercedes-Benz E-Class, Ford Galaxy и Audi A6. Как показали итоги, надёжность старых автомобилей преимущественно представлена немецкими моделями, подтверждая их репутацию на мировом рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

