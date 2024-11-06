Какие популярные авто сложно продать на вторичном рынке

Топ популярных машин, которые сложно перепродать

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На вторичном рынке чаще всего застревают на продаже именно популярные внедорожники и кроссоверы. Например, владельцам Volkswagen Tiguan нелегко найти покупателя — многие опасаются бензинового двигателя 1.4 TSI, который нередко вызывает вопросы. Кроме того, потенциальных покупателей отпугивают возможные проблемы с газораспределительным механизмом и топливной системой.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Второе место среди автомобилей, которые тяжело продать на вторичном рынке, занимает Skoda Yeti — у водителей есть претензии к двигателю, что снижает привлекательность этой модели. На третьей позиции антирейтинга оказался Nissan Qashqai, к которому многие относятся с осторожностью из-за компактного турбомотора и вариатора, вызывающего сомнения в долговечности.

Не менее трудно продать и Nissan Terrano, созданный на базе Renault Duster. В список "труднопроходимых" на вторичке также входят BMW 750i, Volvo S80 V8, Volvo XC90 V8, Mazda CX-7 и Haval H9 — покупатели скептически настроены к этим моделям, часто опасаясь высоких затрат на обслуживание.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

