На вторичном рынке чаще всего застревают на продаже именно популярные внедорожники и кроссоверы. Например, владельцам Volkswagen Tiguan нелегко найти покупателя — многие опасаются бензинового двигателя 1.4 TSI, который нередко вызывает вопросы. Кроме того, потенциальных покупателей отпугивают возможные проблемы с газораспределительным механизмом и топливной системой.
Второе место среди автомобилей, которые тяжело продать на вторичном рынке, занимает Skoda Yeti — у водителей есть претензии к двигателю, что снижает привлекательность этой модели. На третьей позиции антирейтинга оказался Nissan Qashqai, к которому многие относятся с осторожностью из-за компактного турбомотора и вариатора, вызывающего сомнения в долговечности.
Не менее трудно продать и Nissan Terrano, созданный на базе Renault Duster. В список "труднопроходимых" на вторичке также входят BMW 750i, Volvo S80 V8, Volvo XC90 V8, Mazda CX-7 и Haval H9 — покупатели скептически настроены к этим моделям, часто опасаясь высоких затрат на обслуживание.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.