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Пять полезных привычек для долгой службы двигателя

Пять привычек для водителей, которые продлят жизнь двигателю
1:47
Авто

Пять полезных привычек водителей, которые продлят ресурс двигателя. Некоторые водители уже следуют этим правилам, для других они могут стать новыми. Но как для одних, так и для других выполнение этих рекомендаций влияет на уровень износа двигателя и срок его службы.

Пять привычек для водителей, которые продлят жизнь двигателю
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM
  • Привычка № 1 — своевременное техническое обслуживание, особенно замена масла. Важно не только менять масло, но и использовать продукцию, рекомендованную производителем, ведь это значительно снижает риск преждевременного износа.
  • Вторая полезная привычка — контроль за состоянием системы охлаждения. Перегрев двигателя негативно сказывается на его долговечности, поэтому стоит регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и состояние патрубков на предмет возможных протечек.
  • Третья привычка — прогрев двигателя в холодное время года. Даже если времени мало, стоит подождать пару минут, чтобы мотор прогрелся. Если двигатель не достиг рабочей температуры, начните движение медленно, давая ему набрать обороты постепенно, без резких нагрузок.
  • Четвёртое правило — избегайте использования автомобиля с критически низким уровнем топлива. Желательно, чтобы уровень топлива не опускался ниже половины бака. Движение с мигающим индикатором минимального уровня топлива, особенно зимой, может привести к проблемам в топливной системе и даже нарушить работу двигателя.
  • Пятое правило — не игнорируйте предупреждающие индикаторы на панели приборов. Быстрая реакция на сигналы о неисправностях позволяет продлить срок службы двигателя, даже если индикация вызвана временными контактными проблемами в электрике.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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