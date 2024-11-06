Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог раскрыл секреты, как продукты влияют на давление
Уныние в Киеве. Спикер палаты представителей Джонсон объявил Трампа избранным президентом США
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Эксперимент в экологии: Что увидят туристы в заповеднике Бабананго
Григорий Лепс рассказал, какое место в его жизни занимает алкоголь
Как правильно гладить кошку: интересные факты
Звезда Голливуда Ричард Гир навсегда покидает Америку из-за молодой жены
Стильный микс: как комбинировать вещи разных стилей
Внебрачные дети Владислава Стржельчика: неизвестная династия

Рейтинг топ-7 седанов с впечатляющей мощностью

Топ-7 мощнейших седанов: автомобили для тех, кто любит скорость
Авто

Составлен рейтинг самых мощных седанов современного автопрома, где каждый из автомобилей впечатляет силой и скоростью. Открывает список 550-сильный Porsche Panamera Turbo, способный развивать скорость до 306 км/ч благодаря 8-цилиндровому двигателю объёмом 3996 см³. При массе 2070 кг Panamera разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Топ-7 мощнейших седанов: автомобили для тех, кто любит скорость
Фото: Dodge Viper ACR by Greg Gjerdingen, CC BY 2.0

На втором месте — Mercedes-Benz E63 AMG S. Его битурбированный 5,5-литровый двигатель выдаёт 558 л. с., что позволяет 1880-килограммовому седану набирать первую "сотню" всего за 3,5 секунды.

Третью строчку занял Rolls-Royce Ghost V-Specification. Британский автомобиль с турбированным V12 объёмом 6,6 литра развивает мощность 601 л. с., подчёркивая породистость и статусность.

На четвёртом месте расположился Mercedes-Benz S65 AMG — новый немецкий седан с мощным 6-литровым V12, производящим 630 л. с.

Пятую позицию занимает Bentley Continental Flying Spur, построенный на платформе Continental GT. Модель оснащена V12 объёмом 6 литров, выдающим 635 л. с.

На шестом месте в списке — Cadillac CTS-V с бензиновым V8 объёмом 6,2 литра, мощностью 649 л. с.

И завершает топ-7 американский Dodge Charger SRT Hellcat, оснащённый 6,2-литровым мотором V8 с мощностью 717 л. с., символизируя силу американского автопрома.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Садоводство, цветоводство
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших Аудио 
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог
Авто
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Выборы в США. Победившему новому американскому президенту главный приз — звонок в Москву Дмитрий Плотников В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Эксперимент в экологии: Что увидят туристы в заповеднике Бабананго
Григорий Лепс рассказал, какое место в его жизни занимает алкоголь
Как правильно гладить кошку: интересные факты
Выборы в США. Победившему новому американскому президенту главный приз — звонок в Москву
Звезда Голливуда Ричард Гир навсегда покидает Америку из-за молодой жены
Топ-7 мощнейших седанов: автомобили для тех, кто любит скорость
Стильный микс: как комбинировать вещи разных стилей
Внебрачные дети Владислава Стржельчика: неизвестная династия
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.