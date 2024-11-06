Рейтинг топ-7 седанов с впечатляющей мощностью

Топ-7 мощнейших седанов: автомобили для тех, кто любит скорость

Составлен рейтинг самых мощных седанов современного автопрома, где каждый из автомобилей впечатляет силой и скоростью. Открывает список 550-сильный Porsche Panamera Turbo, способный развивать скорость до 306 км/ч благодаря 8-цилиндровому двигателю объёмом 3996 см³. При массе 2070 кг Panamera разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Фото: Dodge Viper ACR by Greg Gjerdingen, CC BY 2.0

На втором месте — Mercedes-Benz E63 AMG S. Его битурбированный 5,5-литровый двигатель выдаёт 558 л. с., что позволяет 1880-килограммовому седану набирать первую "сотню" всего за 3,5 секунды.

Третью строчку занял Rolls-Royce Ghost V-Specification. Британский автомобиль с турбированным V12 объёмом 6,6 литра развивает мощность 601 л. с., подчёркивая породистость и статусность.

На четвёртом месте расположился Mercedes-Benz S65 AMG — новый немецкий седан с мощным 6-литровым V12, производящим 630 л. с.

Пятую позицию занимает Bentley Continental Flying Spur, построенный на платформе Continental GT. Модель оснащена V12 объёмом 6 литров, выдающим 635 л. с.

На шестом месте в списке — Cadillac CTS-V с бензиновым V8 объёмом 6,2 литра, мощностью 649 л. с.

И завершает топ-7 американский Dodge Charger SRT Hellcat, оснащённый 6,2-литровым мотором V8 с мощностью 717 л. с., символизируя силу американского автопрома.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

