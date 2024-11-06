Топ-5 электрических кроссоверов: от Jaguar I-Pace до Kia Soul EV

Недавно был представлен рейтинг лучших электрических кроссоверов со всего мира. Лидером списка стал Jaguar I-Pace с впечатляющей суммарной мощностью электродвигателей в 400 лошадиных сил и запасом хода в 470 километров на одном заряде.
На втором месте разместился Audi e-Tron, способный преодолеть до 450 километров без подзарядки. Мощность его электромоторов составляет 306 лошадиных сил.
Третью строчку занял Tesla Model X с запасом хода в 381 километр на одном заряде.
На четвёртой позиции — ожидаемая модель от Volvo, XC40 Recharge, но подробности о её запасе хода пока не раскрыты.
Пятое место поделили сразу два автомобиля: Renault City K-ZE и Kia Soul EV. Первый способен проехать более 270 километров на одном заряде, тогда как второй — около 160 километров.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.